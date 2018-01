Bochum: Bestandshalter kauft über 20.000 m² Brownfield-Fläche

Ein privater Bestandshalter aus dem Ruhrgebiet hat in Bochum eine Gewerbeimmobilie mit rd. 1.300 m² Hallen-, ca. 130 m² Bürofläche und ca. 750 m² überdachter Freifläche gekauft. Das Brownfield inmitten eines Wohngebiets in der Coloniastraße 13 verfügt über rd. 20.442 m² Grundstücksfläche, die früher von einem Recyclingbetrieb genutzt wurde. Zukünftig werden dort Lagerboxen errichtet, die an klein- und mittelständische Unternehmen vermietet werden sollen. Verkäufer war ein international agierender Energiekonzern. Engel & Völkers Commercial Dortmund war beratend und vermittelnd tätig.

.