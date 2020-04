Autobahn GmbH lässt sich in ehemaliger Vonovia-Zentrale nieder

Nach der Oberfinanzdirektion NRW, die im Herbst vergangenen Jahres bereits 3.620 m² in der ehemaligen Vonovia-Zentrale anmietete [wir berichteten], zieht nun auch die bundeseigene Autobahn GmbH in das sanierte Gebäude in der Bochumer Philippstraße. Eigentümerin der Immobilie mit einer vermietbaren Bürofläche von rund 17.600 m² ist die Fakt AG, die das Gebäude zum 1. Juli 2019 von der Ruhr Haus GmbH übernommen hatte [wir berichteten]. Ab Januar 2021 wird die Autobahn GmbH deutschlandweit für Planung, Bau und Betrieb der Autobahnen zuständig sein.

