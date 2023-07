Bochum: Aus Viktoria Karree wird Husemann Karree

Die HBB Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft verkündet gleich mehrere Neuigkeiten rund um das Geschäftsquartier am Husemannplatz in der Bochumer Innenstadt. Das bisher als Viktoria Karree bekannte Quartier bekommt einen neuen Namen. Außerdem hat HBB Woolworth als neuen Mieter gewonnen. In Teilen soll das 37.500 m² umfassende Quartier zuzüglich einer zweigeschossigen Tiefgarage noch in diesem Jahr eröffnen.

