Bob W zeichnet Pachtvertrag für Adagio München City Standort

Der Apart-Hotelbetreiber Bob W hat einen langfristigen Pachtvertrag für das ehemalige Adagio München City im Münchner Stadtzentrum unterzeichnet. Damit baut das Unternehmen seine Präsenz in Deutschland weiter aus, nachdem es zuletzt mehrere neue Standorte im ganzen Land gesichert hat.

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Das Objekt Bob W Munich City Centre in der Schwanthalerstraße 61 bietet 119 designorientierte Serviced Apartments auf rund 5.800 m². Das Gebäude umfasst eine Mischung aus Studios und Ein-Zimmer-Apartments, die allesamt mit vollwertigen Küchen ausgestattet sind. Die Eröffnung ist für Mai 2026 geplant.



Nur fünf Minuten vom Münchner Hauptbahnhof und der Altstadt entfernt und in fußläufiger Distanz zum Oktoberfestgelände gelegen, zählt das Objekt zu den zentralsten und am besten angebundenen Standorten der Stadt.



Die Vereinbarung unterstreicht den weiterhin klaren Fokus von Bob W auf Deutschland als wichtigen Wachstumsmarkt. Grundlage sind eine starke operative Performance sowie das jüngste Wachstum in München. Seit Anfang 2025 hat das Unternehmen dort vier neue Standorte eröffnet. Bob W Munich City Centre ist nun insgesamt der sechste Standort in der bayerischen Hauptstadt.



Zugleich zeigt das Projekt die Flexibilität und Geschwindigkeit des Geschäftsmodells von Bob W. Das Unternehmen übernimmt den laufenden Betrieb und entwickelt das Objekt schrittweise zu einem vollständigen Bob W weiter. So ist ein schneller Start mit minimalen Unterbrechungen möglich, während Gästeerlebnis und Design parallel auf den Markenstandard gebracht werden.



Niko Karstikko, Mitgründer und CEO von Bob W, sagte: „München gehört zu den wettbewerbsintensivsten Hotelmärkten Europas, daher ist die Sicherung eines Flaggschiff-Objekts im Stadtzentrum ein bedeutender Meilenstein für uns. Was dieses Projekt besonders spannend macht, ist die Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit unseres Modells. Wir können ein bestehendes Objekt im laufenden Betrieb übernehmen, schnell in die Plattform von Bob W integrieren und es schrittweise weiterentwickeln. Dabei minimieren wir Unterbrechungen und schaffen gleichzeitig langfristigen Mehrwert.



Deutschland bleibt ein zentraler Fokus für Bob W. Wir sehen eine starke Entwicklung im Markt, insbesondere in München, und bauen unsere Präsenz weiter aus. Mehrere zusätzliche Projekte befinden sich bereits in Umsetzung.“



Die Transaktion wurde von BNP Paribas Real Estate vermittelt, unter der Leitung von Francesco Mazza. Sie spiegelt das anhaltende Interesse institutioneller Investoren an flexiblen, technologiegestützten Hotelkonzepten wider.