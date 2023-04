Mit der Übernahme von Charly Hospitality hat der technologiebasierte Kurzzeitvermieter Bob W seinen Eintritt in den deutschen Markt vollzogen. Mit der Übernahme kommen sieben Häuser in Bonn, München, Berlin, Lübeck, Köln und Amsterdam in den Niederlanden hinzu, die im Laufe des Jahres 2023 auf die Marke Bob W umgestellt werden.

[…]