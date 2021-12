BOB startet klimafreundliches Projekt in Krefeld

Projektentwickler BOB startet mit dem Bau des klimafreundlichsten Bürogebäudes in Krefeld: Am 21. Dezember legte das Unternehmen im Beisein von Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer mit dem

Spatenstich offiziell los.

.

Das „BOB.Krefeld“ ist bereits zum Projektstart zu 100 % an die Autobahn GmbH, Niederlassung Rheinland, vermietet. Der Neubau in der Ritterstraße 215 bietet nach Fertigstellung 7.500 m² modernste Büroflächen nach dem nachhaltigen BOB-Serienstandard. So nutzt das Gebäudesystem kostenlose Energie aus rund 100 m Tiefe im Sommer zum Kühlen und im Winter zum Heizen. Energiehungrige Heizkessel, die CO2 produzieren, sucht man bei BOB vergebens. Allein Strom ist für den Betrieb erforderlich. Dieser stammt entweder von der Photovoltaikanlage auf dem Dach oder aus weiteren regenerativen Quellen. Damit kann BOB weitgehend klimaneutral betrieben werden und strebt ein DGNB-Zertifikat in Gold an.



„Mit BOB setzen wir gemeinsam mit unseren Partnern ein Zeichen für klimagerechtes Bauen in der Krefelder City. BOB verbraucht weder Öl noch Gas, nutzt Geothermie zum Kühlen sowie Beheizen der Arbeitsplätze und ist auf maximale Effizienz getrimmt. Unser Ziel ist es, deutschlandweit nachhaltige Büros mit gesunden Arbeitsbedingungen in Serie zu bauen, die allen Anforderungen an moderne, flexible Arbeitswelten erfüllen“, so Hermann Dulle, Vorstand der BOB AG.



Das Projekt entstand auf Initiative der Bienen + Partner Immobilien GmbH. Das Design stammt vom Aachener Büro Hahn Helten Architektur. Finanzierungspartner ist die Mount Real Estate Capital Partners GmbH.