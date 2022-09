BOB baut Bürogebäude in Mönchengladbacher Nordpark

Das neuste Projekt des Projektentwicklers BOB wird im Mönchengladbacher Nordpark in die Höhe wachsen. Am Dienstag haben die federführenden Akteure das Projekt in den Räumlichkeiten der WFMG – Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH vorgestellt.

Wie bereits beim BOB.Krefeld [wir berichteten] unterstützt das Immobilienunternehmen Bienen+Partner als Mitinitiator die Vermarktung und Mount Real Estate Capital Partners die Finanzierung des Projektes. Das Design stammt von Hahn Helten Architektur. Insgesamt setzt auch dieses Gebäude auf eine maximale Energieeffizienz, Heizen und Kühlen ohne fossile Energien sowie hohe Versorgungssicherheit durch Geothermie und Photovoltaik auf dem Grundstück.



„Wir freuen uns, mit BOB ein echtes Leuchtturmprojekt für den Nordpark gewinnen zu können. Denn das effiziente BOB-Konzept und die attraktive Architektur überzeugen nicht nur mit Blick auf die aktuelle Energie- und Gas-Krise, sie liefern im begehrten Nordpark auch die Flächen für moderne Arbeitswelten, die wir künftig für die Ansiedlung innovativer Unternehmen dringend benötigen - ob nun zur Miete oder zum Kauf„, so Dr. Ulrich Schückhaus, Geschäftsführer der WFMG – Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH.



„Wir danken der Stadt Mönchengladbach für die Einladung, mit der Innovation BOB im Nordpark modernste Büros zu realisieren. Mieterinnen und Mieter werden von unserem Angebot begeistert sein: für alle Arbeitsbedürfnisse flexible Arbeitswelten, ein großes Flächenangebot und gesichert geringe Energiekosten, die von der Inflation weitgehend unbeeinflusst bleiben. Denn Geothermie und Photovoltaik verursachen keine laufenden Kosten. Bessere Büroflächen hat Mönchengladbach nirgendwo zu bieten“, ergänzt Norbert Bienen, Geschäftsführer Bienen+Partner Immobilien GmbH.



Die rund 8.000 m² Büroflächen realisiert BOB bis Ende 2025 in zwei Baukörpern. Die Vermarktung der Flächen hat bereits bei reger Nachfrage begonnen. Büros sind ab einer Größe von 220 m² zu haben. Neben den Gebäudeteilen entstehen überdachte Parkflächen, die mit zahlreichen Ladesäulen ausgestattet sind. Besonders attraktiv ist die Hofgestaltung, hier gibt es viele Sitzgelegenheiten zum Erholen oder auch Arbeiten im Freien. Eine kleine Auswahl von Büros ermöglicht sogar einen Blick auf das Stadion.



Insgesamt berücksichtigt das BOB-Konzept eine ganze Reihe an Nachhaltigkeitsaspekten. Ein DGNB-Label in Gold wird angestrebt. Einen Großteil des erforderlichen Stroms erzeugt BOB über Photovoltaikanlagen auf den Dächern und den überdachten Parkplätzen selbst. Das Heizen erfolgt bei BOB über eine speziell entwickelte, hocheffiziente Wärmepumpe, die über das Jahr betrachtet vollständig mit dem Eigenstrom auskommt. Sie nutzt kostenlose Energie aus etwa 100 m Tiefe. Von dort stammt auch die Kühlenergie. Und der Betrieb bleibt dauerhaft kostengünstig: Der Projektentwickler hat im 15. Betriebsjahr bei einer jährlichen Energiepreissteigerung von 5 % einen geringeren Energieverbrauch als vergleichbare Neubauten im 1. Jahr. Schon in der Bauphase vertraut das Unternehmen auf Ökostrom und mit einem umweltfreundlichen Mobilitätskonzept können Mieter die Pendelströme ihrer Mitarbeitenden steuern. Vor Einzug prüft ein Bauökologe die Atemluft auf Schadstoffe.



„Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen sich heute ihren Arbeitgeber aus. Daher bekommt ein attraktives, modernes Büro, das auch Klima und Nachhaltigkeit im Blick hat, als Visitenkarte eine ganz neue Bedeutung. Gleichzeitig verlieren Unternehmen mit ineffizienten Grundrissen und unflexiblen Arbeitswelten bares Geld. In Zeiten, in denen hybrides Arbeiten Bestandteil von Unternehmenskultur wird, lohnt es sich umso mehr, über ein neues Büro nachzudenken", erklärt Dr. Bernhard Frohn, Vorstand der BOB Efficiency Design AG.