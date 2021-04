B&O Service Mitteldeutschland bezieht neues Büro in Dresden

Der Dienstleister für die Wohnungswirtschaft B&O wird in Dresden einen neuen Standort eröffnen und mietete dafür rund 400 m² Bürofläche im Sigma Technopark. Die Fläche in der Overbeckstraße 39 vermittelte das Dresdner Office Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate. Eigentümerin des Objekts ist die Sigma Technopark Dresden GmbH & Co. KG. Die Entscheidung für den Standort wurde durch die hervorragende Anbindung zur Autobahn A4 sowie die Verfügbarkeit von Lager- und Werkstattflächen getroffen.

