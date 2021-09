BNPPRE ernennt Maximilian Benz zum Abteilungsleiter Logistics & Industrial Advisory

Das Frankfurter Logistics & Industrial Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate hat sich neu aufgestellt: Maximilian Benz (30) verantwortet als Director Logistics & Industrial Advisory die Aktivitäten im Logistik- und Industriesektor für Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz. Gemeinsam mit seinem 5-köpfigen Team wird er sowohl das Business als auch das Team an dem wirtschaftlich starken Standort weiter ausbauen.

Der Immobilienökonom ist bereits seit 2019 im Bereich Logistik und Industrie in Frankfurt bei BNP Paribas Real Estate beschäftigt. Zuvor war er jeweils zwei Jahre lang bei einem mittelständischen inhabergeführten Immobilienunternehmen sowie einem Projektentwickler tätig.



Die Stadt Frankfurt und die gesamte Rhein-Main-Region gehören zu den wichtigsten Standorten für Logistik- und Industrieimmobilien sowie Datacenter in Deutschland. Allein im ersten Halbjahr wurden dort mehr als 330.000 m² Logistikfläche umgesetzt – das zweitbeste Ergebnis der vergangenen 10 Jahre. Insbesondere der Handel aufgrund des steigenden E-Commerce-Anteils, die hohe Nachfrage des Lebensmittelhandels sowie der weiter an Bedeutung gewinnenden Last-Mile-Logistik haben die Entwicklung während der Corona-Pandemie beflügelt.