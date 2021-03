BNP vermittelt an drei IT-Dienstleister in Leipzig

Das Office Advisory-Team der Leipziger Niederlassung vermittelt insgesamt 940 m² Bürofläche in der Messestadt. Adesso erweitert um einen zweiten Standort; Natuvion und Avodaq eröffnen jeweils ihren ersten Standort in der sächsischen Metropole.

Das Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen Adesso SE erweitert seine Präsenz in Leipzig um einen zweiten Standort: In der Klostergasse 14 mieteten die Dortmunder aktuell 580 m² Bürofläche und sind alleiniger Nutzer in dem Neubauprojekt, was damit komplett vermietet ist. Bereits seit 2019 ist Adesso SE am Markt 11 in der Leipziger City auf 420 m² ansässig, auch hier hatte BNP Paribas Real Estate vermittelt.



Bereits Ende Februar hat die Natuvion GmbH ihre Flächen in der Schloßgasse 6-8 bezogen. Der IT-Transformationsspezialist unterhält weltweit Niederlassungen und möchte mit dem Leipziger Standort das Engagement für Kunden, Partner und Mitarbeiter in Mitteldeutschland deutlich ausbauen und eine regionale Präsenz bieten. Auf rund 175 m²n arbeitet das Unternehmen zukünftig nahe des Wilhelm-Leuschner-Platzes.



In der Ritterstraße 30-36 hat die Avodaq AG rund 185 m² angemietet. Das Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern moderner Kommunikationslösungen und sorgt dafür, dass Kunden weltweit in der digitalen Welt erfolgreich sind. Mit den Räumlichkeiten in der Leipziger Innenstadt erschließt Avodaq den insgesamt zehnten Standort und setzt weiter auf Expansion.