BNP übernimmt Property Management des Zoofensters

BNP Paribas Real Estate Property Management wurde mit dem Property Management des Zoofensters in Berlin beauftragt. Seit Anfang Januar ist der Immobiliendienstleister sowohl für die kaufmännische und technische Betreuung als auch für die Projektsteuerung von Instandhaltungsmaßnahmen verantwortlich. Darüber hinaus managt BNP Paribas Real Estate die Gewährleistungsverfolgung. Mit 32 Etagen und einer Höhe von 118 Metern hat das Zoofenster als eins der höchsten Gebäude in der City West und rund um den Breitscheidplatz nicht nur architektonisch einen Meilenstein gesetzt. Der Name des Objekts verweist auf die Verglasung des oberen Turms, die ab der 16. Etage einen eindrucksvollen Panoramablick über ganz Berlin ermöglicht. Neben dem ersten Hilton-Hotel unter der Marke Waldorf Astoria in Deutschland befinden sich im Objekt in der Hardenbergstraße 27-28a auch hochwertige Einheiten für Büro und Einzelhandel.

