BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) Germany hat für den Real Value Fund eine weitere Büroimmobilie in München erworben. Das 2002 errichtete Gebäude liegt im nordwestlichen Ortsteil Moosach und ist derzeit fast komplett vermietet. Mit dem Ankauf in der bayerischen Landeshauptstad

Fotos: Edmond de Rothschild



[…]