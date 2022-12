BNP Paribas REIM verkauft Affori Center in Mailand an Patrizia

BNP Paribas REIM hat das Geschäftszentrum „Affori Center“ in der Via Cialdini 16, Mailand, im Auftrag des Fonds „NEIF II Affori“ verkauft. Das LEED-Gold-zertifizierte Objekt wurde von Patrizia Immobilien erworben und besteht aus drei miteinander verbundenen Bürogebäuden mit anspruchsvollem architektonischem Design und einer Gesamtfläche von rund 13.000 m².

