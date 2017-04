BNP Paribas REIM veräußert Bürogebäude in Mailand

Via Piero e Alberto Pirelli 25

Nach den Ankäufen im vergangenen Januar und Dezember in Mailand steht BNP Paribas REIM dieses Mal aus der Verkäuferseite. Für den von BNP Paribas REIM Luxemburg verwalteten Next Estate Income Fund (NEIF) veräußerte das Fondsmanagement ein rund 15.000 m² großes Bürogebäude in Mailand an Aviva Investors Real Estate Frankreich.

Das Gebäude „Via Piero e Alberto Pirelli 25“ befindet sich im Mailänder Quartier „Bicocca“, wo auf den ehemaligen Fabrikanlagen von Pirelli im Rahmen eines ehrgeizigen Sanierungsplans einer der wichtigsten Standorte für die Dienstleistungsbranche in Mailand entstehen soll. Das Gebäude wurde 2009 erbaut und verfügt über die Zertifizierung „BREEAM in Use Very Good”. Seit Fertigstellung ist das Gebäude vollständig an Pirelli Tyre vermietet. Die Beratung für den Next Estate Income Fund erfolgte durch JLL im Rahmen eines exklusiven Verkaufsmandats.