BNP Paribas REIM treibt Umbau der europäischen Teams weiter voran

BNP Paribas REIM baut sein europäisches Team weiter um, um seine Marktposition in Frankreich und Europa weiter ausbauen zu können.

Jean-Maxime Jouis (36) wurde zum Global Head of Fund Management & Private Investors von BNP Paribas REIM sowie Deputy General Manager von BNP Paribas REIM France ernannt. Seit 2019 ist er Mitglied des Management Boards. Zu seinen neuen Aufgaben zählen die Überwachung des Lebenszyklus von Fonds, die für institutionelle und private Investoren in ganz Europa aufgelegt werden, sowie die Steuerung sämtlicher Geschäftsaktivitäten im Bereich Privatinvestoren. Zusammen mit Marc Sillon, Head of Private Investor Relations, zeichnet er für die Entwicklung des europäischen B2C-Geschäfts (Produkte auf lokaler und europäischer Ebene) verantwortlich.



Zudem verstärkte BNP Paribas REIM im Jahr 2021 das europäische Fondsmanagement-Team des Unternehmens. So wurde Paul Darribère (40) zum Head of Fund Management France ernannt. Als Absolvent der EDHEC Business School und der London School of Economics war er zunächst für Ernst & Young Transaction Services tätig, bevor er in das Corporate-Finance-Team von Hammerson und danach zu Articular Inversiones in Lateinamerika wechselte. Darribère kam 2013 als Fondsmanager zu BNP Paribas REIM France und arbeitete sich schrittweise zum Teamleiter und schließlich zum stellvertretenden Leiter des Fondsmanagement-Teams hoch.



Charlotte Laffoucrière (40) übernimmt die Position als stellvertretende Leiterin Fund Management Frankreich und ist insbesondere für die strategische Ausrichtung in Europa und das Separate-Account-Geschäft zuständig. Sie hat einen Master-Abschluss in Real Estate Management, einen MSG in Finance and Taxation von der Universität Paris 9 Dauphine sowie einen Master-Abschluss in Real Estate and Construction von der Universität Paris 2 Panthéon Assas. Sie verfügt über eine 15-jährige Erfahrung im Immobilienbereich. Bevor sie 2012 als Fondsmanagerin und später als Leiterin des Fondsmanagement-Teams zu BNP Paribas REIM wechselte, war Laffoucrière als Investmentmanagerin für Klépierre tätig. Charlotte Laffoucrière berichtet an Paul Darribère, Head of Fund Management.



Andreas Nixdorf (37) wurde zum Head of Fund Management von BNP Paribas REIM Germany ernannt. Seit 2016 ist er als Senior Fund Manager für drei deutsche institutionelle Fonds und zwei internationale Club Deals zuständig, die er auch in seiner neuen Funktion weiter betreuen wird. Andreas Nixdorf hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Immobilien und verfügt über 17 Jahre Erfahrung im Immobiliensektor. Vor seinem Wechsel zu BNP Paribas REIM zeichnete er als Director Fund Management bei der IVG Institutional Funds GmbH für vier deutsche und luxemburgische Spezialfonds verantwortlich.



Elisa Bacchetta (40) übernimmt die Funktion als Head of Fund Management von BNP Paribas REIM Italy. Als Absolventin der Wirtschaftsuniversität Bocconi in Mailand in Business Economics verfügt Elisa Bacchetta über eine mehr als 15-jährige Erfahrung im Immobiliensektor. Sie stieß 2007 zu BNP Paribas REIM und zeichnete als Transaction Manager, Head of Acquisitions und Senior Fund Manager verantwortlich. Zuvor war sie für Ernst & Young und die Fondiaria SAI Group tätig.



Stefanie Gertz (54) wurde zum Head of Real Estate Financing ernannt. Sie leitet ein europäisches Team, das für die Immobilienfinanzierung aller von BNP Paribas REIM verwalteten Fonds sowie für die von BNP Paribas REIM Germany verwalteten Immobilien-Debt-Fonds zuständig ist. Sie hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Universität Passau und verfügt über 27 Jahre Erfahrung in der Immobilienfinanzierung. Bevor sie 2013 zu BNP Paribas REIM wechselte, war sie sieben Jahre als Senior Credit Risk Manager bei der Düsseldorfer Hypothekenbank und elf Jahre bei der Bayern LB als Leiterin eines Teams im Bereich gewerbliche Immobilienfinanzierung tätig. Stefanie Gertz berichtet an Claus Thomas, CEO von BNP Paribas REIM Germany und Jean-Maxime Jouis, Global Head of Fund Management & Private Investors bei BNP Paribas REIM.