BNP Paribas REIM launcht neuen Wohnfonds

BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany legt einen neuen Wohnfonds auf. Der offene Immobilien-Spezialfonds „Wachstumsstädte Deutschland“ investiert in Bestands- und Neubauimmobilien unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Das Zielvolumen des Fonds beträgt mindestens 500 Millionen Euro.

.

Der offene Immobilien-Spezial-AIF nach Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) mit einem Risikoprofil im Core- und Core+ Bereich richtet sich vor allem für die Eigenanlage von Banken und Sparkassen sowie für Pensionskassen, Versorgungswerke und Versicherungen. Der Fondsmanager strebt eine Ausschüttungsrendite von 3,25 Prozent pro Jahr an. Geplant ist, jährlich etwa drei Objekte mit einem Volumen von durchschnittlich je 50 Millionen Euro anzukaufen. Das Zielvolumen des Fonds beträgt mindestens 500 Millionen Euro mit einer Fremdkapitalquote von bis zu 45 Prozent.



„Im aktuellen Marktumfeld sehen wir bei unseren institutionellen Anlegern eine steigende Nachfrage an Investments, die zuverlässige Ausschüttungen liefern. Solide Wohnimmobilien bieten genau das Rendite-Risiko-Profil, das diese Kunden suchen“, sagt Claus P. Thomas, Chief Executive Officer von BNP Paribas REIM Germany. Zur Risikobewertung gehört insbesondere auch das von BNP Paribas REIM im Dezember 2020 entwickelte Pandemie-Scoring, das die Krisenresilienz von Mietern, Objekt und Infrastruktur und damit die Werthaltigkeit aller Immobilien abbildet. Ein erstes Objekt hat sich der Fonds im Rahmen eines Forward Deals bereits gesichert: eine Projektentwicklung mit über 200 Wohneinheiten in einer deutschen A-Stadt.



Deutsche Wohnimmobilien haben sich nicht erst in der Corona-Pandemie als ausgesprochen solides Investment bewährt. Kaum eine Assetklasse bietet vergleichbar stabile Cashflows, eine gute Wertentwicklung und langfristig attraktive Wachstumstreiber wie Wohnimmobilien in den richtigen Lagen. Denn Wohnen ist nicht nur ein Grundbedürfnis, auch die Nachfrage nach Wohnraum wird in absehbarer Zeit weiter steigen. Allein zwischen 2013 und 2019 wuchs die Anzahl der deutschen Haushalte um 3,9 Prozent, das entspricht einer zusätzlichen Nachfrage nach 1,57 Millionen Einheiten. Davon profitieren vor allem die A-Städte wie Berlin, Frankfurt, München oder Hamburg mit ihren Ballungsräumen. Durch den Trend zur Reurbanisierung wuchs die Nachfrage nach Wohnraum hier sogar um 6,9 Prozent. Bis 2040 soll zudem die Anzahl von Einpersonenhaushalten von 42 Prozent im Jahr 2020 auf über 45 Prozent ansteigen. Dazu kommt ein weiter wachsender Flächenverbrauch pro Person: von durchschnittlich 39,5 Quadratmeter im Jahr 2000 stieg dieser auf 47 m² im Jahr 2019. Entsprechend solide entwickeln sich auch die Immobilienpreise im Segment Wohnen. Die Vervielfältiger für Neubauten in A-Städten stiegen zwischen 2014 und 2020 um sechs Punkte auf das 34-fache in München, das 32-fache in Frankfurt und den Faktor 31,5-fach in Düsseldorf, Köln und Hamburg.