BNP Paribas REIM kauft von Development Partner The Five

BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) Germany hat sich die Düsseldorfer Büroimmobilie The Five gesichert. Der Abschluss der Transaktion ist nach Fertigstellung für das zweite Quartal 2022 vorgesehen. Das hochwertige Objekt mit gut 5.700 m² Bürofläche wurde vom Projektentwickler Development Partner konzipiert, die das Grundstück mit hoher Visibilität im attraktiven Büroteilmarkt Kennedydamm/ Kaiserwerther Straße 2016 erworben hatten [wir berichteten] und aktuell die Bestandsbebauung abreißen. Die Transaktion erfolgte im Auftrag eines spezialisierten Immobilien-Investmentfonds im Rahmen eines so genannten Forward-Fundings. Über den Kaufpreis haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

