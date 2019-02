BNP Paribas REIM kauft Franklin-Haus

Ansicht des geplanten Franklin-Hauses.

BNP Paribas REIM hat von der SSN Group das Charlottenburger Büroprojekt „Franklin-Haus“ im Rahmen eines Forward Funding Deals erworben. „Der erfolgreiche Forward Sale mit BNP Paribas REIM bestätigt uns in unserer Entscheidung für ein nachhaltiges Bürogebäude an dem Standort Franklinstraße. Wir sehen auch für die kommenden Jahre ein hohes Entwicklungspotenzial für Büroimmobilien in besten Berliner Lagen“, so Michael Tockweiler, CEO der SSN Group.

.

Da die Baugenehmigung bereits seit Ende letzten Jahres vorliegt [wir berichteten], soll in Kürze mit dem Bau des 11.000 m² großen Bürogebäudes begonnen werden. Der Projektentwickler plant eine „LEED Gold“ Zertifizierung für das Franklin-Haus. Das Grundstück Franklinstraße 26a hat eine Gesamtgröße von ca. 3.600 m² und befindet sich in zentraler Lage. Das Areal verfügt über eine gute Infrastruktur und Verkehrsanbindung und wird von der Spree und dem Landwehrkanal umschlossen. In Laufdistanz befinden sich die Technische Universität Berlin und weitere Wissenschaftseinrichtungen. Die U-Bahn Haltestelle Ernst-Reuter-Platz ist ca. 10 Gehminuten entfernt und bietet eine Anbindung an die U2 und mehrere Buslinien. Über die Magistrale Straße des 17. Juni sind Berlin-Mitte und die City-Ost in wenigen Minuten zu erreichen.