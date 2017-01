BNP Paribas REIM kauft fließig in Mailand

BNP Paribas REIM ist im wirtschaftlich wieder erstarkenden Mittelmeerstaat Italien aktiv und kauft für seinen italienischen Immobilienfonds Fundamenta erneut in Mailand ein. Bereits im Dezember wurde von BNP ein weiterer Ankauf in der Stadt für den Investmentfonds HITA1 getätigt, für den dies das erste Investment war.

Zweiter Ankauf in Mailand für Immobilienfonds Fundamenta

Nach dem Mailänder Objekt Corso Europa 2 erwarb der Fonds Fundamenta mit dem Bürogebäude Viale Forlanini 23 seit seiner Auflage nun das zweite Objekt in der Stadt. Der zu 100 % von BNP Paribas Cardif Italien gezeichnete Immobilienfonds ist ein geschlossener Fonds, der in den wichtigsten Städten in Mittel- und Norditalien in Core-Gewerbeimmobilien investieren will. Das Zielvolumen des Fonds liegt bei rund 300 Mio. Euro. Das von Fundamenta erworbene Büroobjekt in der Viale Forlanini verfügt über eine Gesamtfläche von etwa 33.000 m². Nach dieser Transaktion liegt das Fondsvermögen von Fundamenta nun bei rund 150 Mio. Euro. Der Fonds verfügt darüber hinaus über eine Liquidität von 150 Mio. Euro für weitere Transaktionen, die in den kommenden Monaten abgeschlossen werden sollen.



Investmentfonds HITA1 kauft ebenfalls in Mailand

Bereits im Dezember kaufte BNP Paribas REIM SGR p.A. für den von Hayrish Italia aufgelegten Investmentfonds HITA1 ebenfalls in Mailand ein und erwarb ein bedeutendes Gebäude von der Banco Popolare Soc. Coop.. Das „Garage Traversi” in der Via Bagutta 2 im Mailänder CBD Duomo war der erste Ankauf des neu aufgelegten Fonds.



Das Gebäude mit einem Wert von rund 70 Millionen Euro soll saniert und in eine Mixed-use-Immobilie umgewandelt werden. HITA1 ist ein geschlossener Immobilienfonds für institutionelle Anleger mit dem Ziel, in Value-Add-Objekte in Italiens wichtigsten Metropolen zu investieren. „Die Transaktion des Garage Traversi passt perfekt zu unserer breiter angelegten Strategie, unsere Marktpräsenz in dem Segment Kernsanierung und Umwandlung von Gewerbeimmobilien in den bedeutendsten italienischen Ballungszentren auszubauen”, erklärte Ivano Ilardo, Geschäftsführer bei BNP Paribas Real Estate Investment Management Italien.