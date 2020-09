BNP Paribas REIM kauft Bremer T59

BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) Germany hat für den französischen Immobilienfonds BNP Paribas Opus Real die Büroimmobilie Teerhof 59 in Bremen erworben. „Mit dem T59 sichern wir unseren Anlegern eine außergewöhnliche Immobilie an einem exzellenten Standort“, erklärt Isabella Chacón Troidl, Chief Investment Officer von BNP Paribas REIM Germany. „Bremen durchläuft seit einigen Jahren sehr erfolgreich einen Strukturwandel. Maritime Tradition, der Hafen als Anker der Wirtschaft sowie neue Industrien und Dienstleister sorgen für starkes Wachstum und Nachfrage nach hochwertigen Büroflächen. Dabei sind gerade moderne, repräsentative Flächen gesucht, wie sie der Teerhof bietet.“

.