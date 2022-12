BNP Paribas REIM kauft Amazon City-Logistik-Objekt

BNP Paribas REIM hat ein Amazon-Verteilzentrum samt modernem Parkdeck in Wien vom Logistikentwickler GO Asset erworben. Das dritte Amazon-Verteilzentrum hat im Frühjahr 2021 seinen Betrieb aufgenommen. Von dort aus werden Kunden in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beliefert.

.