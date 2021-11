BNP Paribas REIM Germany verstärkt Transaction Team in München

Aliya Mogireva

BNP Paribas REIM Germany holt sich gleich zwei Immobilienexperten ins Transaction Team am Standort München. Seit Oktober verstärken Aliya Mogireva (29) als Real Estate Transaction Managerin und Daniel McKillop (28) als Real Estate Analyst das Team um Ipek Kuru und Uwe Freitag, die seit April als Teamleiter bei dem Unternehmen tätig sind [wir berichteten].

„Wir freuen uns, dass wir mit Aliya Mogireva und Daniel McKillop zwei engagierte Immobilienexperten für unser Transaction Team bei BNP Paribas REIM Germany gewinnen konnten. Wir verzeichnen deutlich steigende Kapitalzuflüsse von Seiten unserer Investoren, daher wollen wir die Identifikation attraktiver Zielobjekte und die Ankaufprozesse weiter beschleunigen. Uns verbindet aber auch das gemeinsame Ziel, den Wandel der Immobilienwirtschaft hin zu mehr ökologischer und sozialer Verantwortung aktiv voranzutreiben“, sagt Isabella Chacón Troidl, Chief Investment Officer und Mitglied der Geschäftsführung von BNP Paribas REIM Germany.



Mogireva wechselt von LaSalle Investment Management, wo sie als Investment Managerin tätig war. Zuvor war sie als Senior Consultant bei JLL sowie als Tax Consultant bei EY angestellt. Sie hat einen Master in Immobilienwirtschaft an der IREBS International Real Estate Business School in Regensburg und einen Bachelor in Wirtschaft von der staatlichen Universität in Moskau.



McKillop war zuvor als Senior Associate Treasury and Liquidity Management bei Macquarie sowie als Trainee bei GLL Real Estate Partners angestellt. Er verfügt über einen Doppelabschluss als Master of Science in Immobilienwirtschaft von der Henley Business School in Reading in Kooperation mit der IREBS International Real Estate Business School in Regensburg. Seinen Bachelor in International Business and Economics absolvierte er an der Universität Magdeburg.



„Immobilien sind für uns mehr als Beton und Renditen. Wir sehen sie als sogenannte Living Assets, also als Lebens- und Arbeitsräume, die im besten Fall einen positiven Beitrag für alle leisten: für die Mieter, für die Quartiere, für die Umwelt und für unsere Investoren. Als BNP Paribas REIM haben wir das ehrgeizige Ziel, bis 2024 zum nachhaltigsten Anbieter von Immobilien-Investments in Europa zu werden. Dafür suchen wir auch weiter Talente, die mit Kompetenz und Begeisterung dazu beitragen, dass die Immobilienwirtschaft ihrer Verantwortung für eine lebenswerte Zukunft für alle gerecht wird“, so Chacón Troidl abschließend.