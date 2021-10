BNP Paribas REIM Germany holt Sandra Ottemann ins Vertriebsteam

Sandra Ottemann

BNP Paribas REIM Germany hat zum 1. Oktober 2021 Sandra Ottemann als Senior Sales Managerin am Standort München verpflichtet. Die 44-Jährige verstärkt den Bereich Institutional Sales & Investor Relations und wird künftig Versicherungen, Pensionseinrichtungen sowie Banken und Sparkassen betreuen.

Ottemann verfügt über langjährige Erfahrung am Kapital- und Immobilienmarkt. Sie war zuvor bei der Real I.S. AG im Vertrieb von Immobilienfonds und Club Deals tätig. Vorher war sie als Wertpapierspezialistin beim international tätigen KBC-Konzern mit Sitz in Belgien angestellt. Die Sales-Spezialistin verfügt über einen Abschluss als Certified Real Estate Analyst an der IREBS Immobilienakademie und absolvierte das Creating Excellence Programm von Real I.S. und der European Business School.



„Mit innovativen Angeboten wie dem European Impact Property Fund, dem Wohnfonds Wachstumsstädte DeutschlandWohnfonds Wachstumsstädte Deutschland und dem Healthcare Property Fund Europe hat BNP Paribas REIM in den letzten Jahren wichtige Segmente und Themen für institutionelle Investoren erschlossen. Mit diesem Produktportfolio bieten wir genau die Lösungen für nachhaltiges Investment, attraktive Rendite-Risiko-Profile und stabile Cashflows, nach denen die Kunden im aktuellen Marktumfeld suchen“, sagt Ottemann, die sich auf die neue Aufgabe freut.



So bieten der 2021 aufgelegte Wohnfonds Wachstumsstädte Deutschland und der 2020 gelaunchte Healthcare Property Funds Europe weitgehend konjunkturunabhängige Erträge und Cashflows mit Ertragspotenzial im Core und Core+ Bereich. Das Thema Nachhaltigkeit steht im Fokus des 2020 aufgelegten European Impact Property Fund, der mit einem Best-in-Progress-Ansatz die CO2-Emissionen seiner Assets über 10 Jahre um 40 Prozent senken soll. ESG-Kriterien gehören auch beim Wohnfonds Wachstumsstädte Deutschland zum Management-Prozess. Und mit dem bereits 2015 aufgelegten Real Value Fund verfügt BNP Paribas REIM über ein gefragtes Managed-to-Core-Angebot, das den tatsächlichen Wert von Immobilien erschließt und so eine höhere Renditeerwartung bedienen kann.