BNP Paribas REIM erwirbt Primark Store in Kieler Holstenstraße

BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) Germany hat für den französischen Immobilien- Publikumsfonds BNP Paribas Diversipierre eine Einzelhandelsimmobilie in Kiel erworben. „Kiel hat in den letzten Jahren an Profil gewonnen“, erklärt Isabella Chacón Troidl, Chief Investment Officer von BNP Paribas REIM Germany. „Das Objekt liegt in dem zukünftig zentralen Teil der Kieler Einkaufsmeile, der von der Wiederherstellung der historischen Wasserverbindung zwischen Kleinem Kiel, Bootshafen und Schwedenkai sowie der Gestaltung neuer Freizeitflächen am Wasser besonders profitieren wird. Ferner ist zu erwarten, dass sich durch Reisebeschränkungen die Attraktivität deutscher Städte als Reiseziel erhöhen wird.“

