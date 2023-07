BNP Paribas REIM erwirbt Pflegeheim in Stade für den HPF Europe

BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany hat ein Pflegeheim in Stade für den 2020 aufgelegten European Healthcare Property Fund erworben. Die Einrichtung wurde von der Senectus GmbH entwickelt. Die offizielle Eröffnung der Langzeitpflegeeinrichtung mit insgesamt 131 Pflegeplätzen fand am 1. Juni statt. Den Betrieb übernimmt die K&S Gruppe, als Generalunternehmer fungierte die Elbe Baubetreuungs-GmbH.

Das Pflegeheim in der Adresse Am Hinterdeich 4 befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum und bietet den Bewohnern eine hochwertige und komfortable Pflegeumgebung mit einer Vielzahl an Cafés, Restaurants sowie medizinischen Einrichtungen und Grünflächen im direkten Umfeld. Darüber hinaus wurde es nach KfW-40-Standard errichtet und ist somit in puncto Energieeffizienz ein echtes Vorzeigeobjekt. Ein großer Teil des Flachdachs ist mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Das innovative Projekt wird in Kooperation mit Madaster errichtet. In einem Kataster werden Daten über alle Materialien und Produkte erfasst, die in dem Objekt verbaut wurden. Durch die Erfassung jedes einzelnen Bauteils erhält man Aufschluss über die Trennbarkeit, Wiederverwendbarkeit, das gebundene CO2 und die Toxizität von Materialien.



„Nicht zuletzt der demografische Wandel trägt dazu bei, dass die Assetklasse sowohl ökonomisch als auch gesellschaftlich immer mehr an Bedeutung gewinnt. Dem tragen wir als BNP Paribas REIM mit unserer Investmentstrategie, in die sich das Objekt in Stade hervorragend einfügt, Rechnung. In den vergangenen Jahren haben wir zahlreiche ökologisch nachhaltige Objekte, die zudem einen hohen sozialgesellschaftlichen Mehrwert bieten, erworben und werden das auch zukünftig weiter tun“, sagt Isabella Chacón Troidl, CEO von BNP Paribas REIM Germany. „Der hohe Autarkiegrad des Neubaus sorgt dafür, dass eine große Menge an CO2 eingespart und zudem Nebenkosten für den Betreiber gering gehalten werden“, fügt Torsten Rieckmann, geschäftsführender Gesellschafter der Senectus GmbH, hinzu.