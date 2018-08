BNP Paribas REIM erwirbt Münchner Ibis-Hotelportfolio

BNP Paribas REIM hat in München drei moderne Ibis-Hotels mit insgesamt 410 Betten für die Fonds-Investoren Opus Real beziehungsweise OPCI Diversipierre erworben. Mit einer seit 1996 als Ibis-Franchisenehmer agierenden Gesellschaft wurde ein neuer, auf 20 Jahre angelegter Mietvertrag für die drei Immobilien geschlossen.

Die drei Ibis-Objekte im 2-Sterne-Segment wurden zwischen 2012 und 2016 gebaut und sind in guten Einzugsgebieten verkehrsgünstig gelegen. Das 2-Sterne-Hotel Ibis München City-East in der Berg-am-Laim-Straße 125 verfügt über 167 Zimmer auf einer Fläche von 5.500 m² und liegt im Münchner Vorort Berg am Laim. Es richtet sich sowohl an Touristen als auch an Geschäftsreisende. Das Ibis München City-Süd auf der Raintaler Straße 47 liegt im Vorort Obergiesing-Fasangarten verfügt über 133 Zimmer auf rund 4.500 m² Fläche. Der Asset Manager hat die beiden Immobilien für den französischen offenen Immobilienfonds BNP Paribas Diversipierre erworben.



Das in 2016 fertiggestellte Ibis München Airport liegt in unmittelbarer Nähe zum Internationalen Flughafen München auf der Ludwigstraße 42 in Hallbergmoos und verfügt insgesamt über 110 Zimmer. Die Hotelimmobilie wurde für den SCPI Opus Real gekauft.



Damit geht es zwar nicht großvolumig, aber weiterhin lebhaft in der bayerischen Landeshauptstadt weiter. "Investments in Hotelimmobilien haben ihr Schattendasein in den vergangenen Jahren verlassen und stellen für einen stetig wachsenden Anlegerkreis eine vergleichsweise attraktiv verzinste Alternative zu klassischen Assetklassen wie Büros dar. Begrenzt wird die dynamische Entwicklung trotz vergleichsweise hoher Bautätigkeit von der Angebotsseite“, so Nico Keller, Geschäftsführer und Co-Head Investment der BNP Paribas Real Estate GmbH. München konnte im ersten Halbjahr den herausragenden Vorjahreswert zwar nicht wiederholen, aber das Transaktionsvolumen von 330 Mio. Euro zeugen dennoch von einem sehr lebhaften Marktgeschehen.



Clifford Chance hat BNP Paribas REIM beim Erwerb, der Gründung des Ankaufsvehikels und der Finanzierung des Kaufpreises erneut rechtlich begleitet.