BNP Paribas REIM erwirbt Logistikobjekt im Großraum Stuttgart

DSV Standort in Vaihingen

© Greenfield Development GmbH

BNP Paribas REIM hat einen hochwertigen Logistikneubau im Logistikpark „Perfekter Standort” in Vaihingen an der Enz zwischen Stuttgart und Karlsruhe erworben. Das Objekt mit einer Nettomietfläche von rund 15.200 m² ist vollständig an einen globalen Logistikdienstleister vermietet. BNP Paribas REIM hat das Objekt für seinen europäischen Logistikfonds ELF (Eurozone Logistics Fund) erworben, der von BNP Paribas REIM Luxemburg verwaltet wird.

.

„Mit diesem dritten Ankauf des ELF verstärken wir das Engagement des Fonds in den Core-Märkten der Eurozone. Diese Transaktion passt perfekt zum Portfolio, das sich aus modernen erstklassigen Logistikliegenschaften an etablierten Logistikstandorten zusammensetzt, darunter auch einige Last-Mile-Objekte. Darüber hinaus sind die Gebäude vollständig an bonitätsstarke Nutzer mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 6,5 Jahren vermietet”, erläutert Lucas Despretz, Fund Advisor des ELF.



Der europäische Investmentfonds ELF mit Sitz in Luxemburg bietet internationalen Investoren ein diversifiziertes Logistikportfolio in der Eurozone und eine prognostizierte jährliche Ausschüttungsrendite von 6 %. Der im dritten Quartal 2017 aufgelegte Fonds verfügt über Eigenkapitalzusagen von über 140 Mio. Euro. Dies entspricht einem Investitionsvermögen von rund 230 Mio. Euro.