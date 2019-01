BNP Paribas REIM erwirbt Kallmorgen Tower in Hamburg

Kallmorgen Tower

BNP Paribas REIM gibt den Kauf des Kallmorgen Towers in Hamburg bekannt. Der Büroturm verfügt über eine Gesamtfläche von 7.800 m² und wurde bis Oktober 2018 vollständig von Quest Investment Partners renoviert. Die Immobilie ist größtenteils an einen Coworking-Anbieter vermietet. Das Hochhaus mit der charakteristischen Form wurde 1964 vom Hamburger Architekten Werner Kallmorgen errichtet und war das Headquarter von IBM.

Der Kallmorgen Tower liegt in der Willy-Brandt-Strasse 23 im Hamburger Geschäftsviertel, das an die historische Altstadt grenzt. Die U-Bahn-Station Meßberg direkt vor dem Gebäude bindet es ideal an den öffentlichen Nahverkehr an. BNP Paribas REIM erwirbt das Objekt für den hauseigenen Investmentfonds Next Estate Income Fund III (NEIF III), der von BNP Paribas REIM Luxemburg verwaltet wird.



„Mit dieser vierten Transaktion für den NEIF III setzen wir unsere Investmentstrategie mit Fokus auf nachhaltige Objekte in den Kernmärkten der Eurozone fort. Der Kallmorgen Tower mit seinen langen Mietverträgen und ausgezeichneten Finanzierungsbedingungen entspricht dem langfristigen Ertragsprofil des NEIF III”, sagt Laurent Boissin, Fund Advisor für den NEIF III. Der europäische Fonds NEIF III bietet internationalen Investoren ein diversifiziertes Portfolio in den Ländern der Eurozone und eine erwartete jährliche Rendite von 4 Prozent. Das Fonds-Portfolio umfasst bereits vier weitere Objekte in Barcelona, Düsseldorf, Montrouge und München. Mit dem Ankauf des Kallmorgen Towers beläuft sich das verwaltete Vermögen (AuM) des NEIF III auf über 350 Millionen Euro.