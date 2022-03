BNP Paribas REIM erwirbt Hamburger Wohnanlage von HT Group

BNP Paribas Real Estate Investment Management hat f√ľr den offenen Publikumsfonds BNP Paribas Diversipierre eine Wohnimmobilie im Hamburger Stadtteil Bergedorf erworben. Verk√§ufer ist die HT Group, die die Wohnanlage 2008 f√ľr einen geschlossenen Fonds der domicilium-Reihe erworben hatte [wir berichteten].

‚ÄěDiese Investition stellt einen gro√üen Erfolg f√ľr unseren OPCI BNP Paribas Diversipierre dar, da es sich um die erste Wohnimmobilie handelt, die der Fonds seit seiner Auflegung im Jahr 2014 direkt h√§lt. Die Transaktion passt perfekt zur Strategie des Fonds, dessen Ziel der Aufbau eines breit diversifizierten Immobilienportfolios in der gesamten Eurozone mit ausgezeichneten Fundamentaldaten ist‚ÄĚ, sagt Jean-Maxime Jouis, Global Head of Fund Management & Private Investors bei BNP Paribas REIM.



Die erworbene Wohnanlage umfasst sechs f√ľnf- bis sechsgeschossige Mehrfamilienh√§user mit 155 Wohnungen und einer Gesamtfl√§che von rund 13.000 m¬≤ sowie 138 Parkpl√§tzen. Die 2010 fertiggestellten Wohnungen sind barrierefrei, verf√ľgen √ľber eine hochwertige Ausstattung, einschlie√ülich Einbauk√ľche und Balkon, und sind insbesondere f√ľr junge Paare und Familien konzipiert.



Wichtig f√ľr die Investitionsentscheidung des unter Ber√ľcksichtigung von ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance) investierenden Fonds BNP Paribas Diversipierre war auch der hohe Umweltstandard des Objekts. Der Energieverbrauch liegt f√ľr die Mieter bereits heute nahe am KfW-60-Standard und damit nur rund halb so hoch wie beim Durchschnitt der deutschen Haushalte. Der Fonds plant, die Immobilie durch gezielte Investitionen in nachhaltiges Wohnen zus√§tzlich aufzuwerten. So sind unter anderem die Installation von Photovoltaikanlagen auf den D√§chern sowie eine Bestandszertifizierung geplant.



‚ÄěWohnimmobilien stellen eine wichtige Erg√§nzung f√ľr den BNP Paribas Diversipierre dar. Sie bringen mit der auch in Pandemiezeiten robusten Nachfrage nach Wohnraum und einem nachhaltigen Cash-Flow nicht nur Stabilit√§t in das Gesamtportfolio. Gerade das Ensemble in Hamburg-Bergedorf bietet mit seinem √∂kologischen Aufwertungspotenzial und den im Marktvergleich noch moderaten Mieten auch die M√∂glichkeit, soziale und √∂kologische Verantwortung zu verbinden‚Äú, sagt Isabella Chac√≥n Troidl, Chief Investment Officer von BNP Paribas REIM Germany.



Der Käufer wurde von Clifford Chance, Drees & Sommer, GreenAffair und TAUW beraten. Colliers vermittelte die Transaktion auf Verkäuferseite, Norton Rose Fulbright fungierte als Rechtsberater.