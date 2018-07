BNP Paribas REIM erwirbt die Gabrielen Lofts in München

Gabrielen Lofts

BNP Paribas REIM gibt mit dem Ankauf der „Gabrielen Lofts” in München-Neuhausen ihre dritte deutsche Akquisition für den Investmentfonds „NEIF III” (Next Estate Income Fund III) bekannt. "Seit Auflage des NEIF III im Jahr 2017 haben wir für unsere Investoren bereits drei Ankäufe in unterschiedlichen Spitzenlagen in Deutschland durchgeführt. Wir engagieren uns nun zunehmend in anderen Ländern der Eurozone. Der Ankauf der Gabrielen Lofts entspricht unserer Fondsstrategie: Es soll ein europaweites Büroportfolio mit umweltzertifizierten Core-Assets erstellt werden”, sagt Laurent Boissin, Fund Advisor für den NEIF III.

.

Nach der Revitalisierung und Neupositionierung der ehemaligen Arzneimittelfa­brik als Bürolofts im zweiten Quartal 2018 erhielt das Objekt in der Gabrielenstraße 9 die BREEAM-Zertifizierung „sehr gut” und entspricht damit den höchsten Anforderungen. Die Gabrielen Lofts bieten eine moderne Loft-Architektur auf einer Gesamtfläche von circa 7.000 m² und sind vollständig an fünf Mieter vermietet. Das Objekt befindet sich im Westen Münchens neben dem Arnulfpark, in dem sich mehrere international tätige Unternehmen wie Mercedes-Benz und Google niedergelassen haben. In den letzten Jahren ist der Arnulfpark zu einem der wichtigsten Bürostandorte in München geworden. Er bietet eine ausgezeichnete Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.



Der europäische Fonds „NEIF III” bietet für internationale institutionelle Investoren ein diversifiziertes Portfolio mit Büroobjekten in der Eurozone mit einer jährlichen Ausschüttungsrendite von 4 %.