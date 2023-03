BNP Paribas REIM erhöht Investments in europäische Gesundheitsimmobilien

BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas REIM) Belgien hat im Auftrag des Healthcare Property Fund Europe (HPF Europe) kürzlich von Baltisse Real Estate nv/sa alle Anteile an fünf Gesundheitsimmobilien in Flandern (Belgien) erworben.

.

Mit dem Kauf schließt der Investmentmanager an das erfolgreiche Jahr 2022, das im paneuropäischen Gesundheitssegment ganz im Zeichen des Wachstums stand, an. 2022 wurden die Meilensteine von 1 Mrd. Euro an Kapitalzufluss und 2 Mrd. Euro an An- und Verkäufen erreicht.



Vier der fünf Immobilien befinden sich in der Nähe oder im Dreieck der drei großen Städte Brüssel, Antwerpen und Gent, während die fünfte in Maasmechelen unweit von Hasselt und Maastricht, nahe der niederländischen Grenze, gelegen ist. Die fünf Häuser umfassen insgesamt eine Nutzfläche von 33.000 m² mit einer Kapazität von 510 Pflegebetten. Für alle Standorte wurden Triple-Net-Verträge mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von etwa 20 Jahren abgeschlossen [wir berichteten].



Der in 2020 aufgelegte Healthcare Property Fund Europe (HPF Europe) ist laut BNP Paribas REIM mittlerweile zu einer der führenden Investmentplattformen des Unternehmens herangereift. Seit Gründung hat der Fonds ein Portfolio mit fast 60 Objekten in Deutschland, Frankreich, Spanien, Belgien und Italien mit einem verwalteten Vermögen von rund 1 Mrd. Euro aufgebaut. Allein in 2022 erfolgten für den Fonds rund 30 Ankäufe.



In Spanien und Italien erfolgten Investitionen im Bereich der Langzeitpflege. In Frankreich im Segment für Kliniken und Krankenhäuser mit kurzer und mittlerer Aufenthaltsdauer sowie im Segment der Pflegeheime mit Langzeitpflege. In Deutschland im Segment für Kliniken mit mittlerer Aufenthaltsdauer und Pflegeheime mit Langzeitpflege [wir berichteten]. Gefolgt von dem Investment im ersten Quartal diesen Jahres in Belgien [wir berichteten].



„Das Segment Health Care und Life Science ist zentraler Profiteur des demografischen Wandels und wird bei institutionellen Investoren in Europa zunehmend beliebter. Wir richten unseren Fokus unter anderem auf gemischt genutzte Konzepte, etwa durch Kombination von Pflegeheimen und Kitas, die einen hohen sozialgesellschaftlichen Mehrwert bieten. BNP Paribas REIM trägt damit der zunehmenden gesellschaftlichen Bedeutung des Gesundheitssektors Rechnung“, sagt Isabella Chacón Troidl, CEO der BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany.