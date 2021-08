BNP Paribas REIM closed Büro-Deal im I/D Cologne

BNP Paribas REIM Germany und die Projektentwickler Art-Invest Real Estate und OSMAB haben den im letzten Jahr unterzeichneten Doppel-Deal im I/D Cologne Ende Juni 2021 abgeschlossen [wir berichteten]. Die im ersten Quartal 2021 fertiggestellten Büroobjekte umfassen eine Fläche von insgesamt 38.000 m².

