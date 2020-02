BNP Paribas REIM : Claus Thomas künftig auch für UK zuständig

Claus Thomas

© BNP Paribas Real Estate

BNP Paribas REIM verstärkt sein europäisches Management-Team, um die positive Unternehmensentwicklung voranzutreiben. In diesem Zuge übernimmt Claus Thomas neben seiner Rolle als CEO Germany die Verantwortung für den Bereich Separate Accounts und den britischen Markt.

.

Claus Thomas wird neben seiner Tätigkeit als CEO von BNP Paribas REIM Germany die Leitung der Geschäftsaktivitäten im Bereich Separate Accounts und in Großbritannien übernehmen. Als Leiter des Separate-Account-Geschäfts erarbeitet er in enger Partnerschaft mit internationalen Kunden maßgeschneiderte Strategien, die optimal auf ihre jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind. Zudem leitet Claus Thomas die Geschäftsaktivitäten auf dem britischen Markt, der für BNP Paribas REIM als Finanzierungs- und Investmentstandort sowie als Eingangstor nach Europa von wesentlicher Bedeutung bleibt. Vor seinem Unternehmenseintritt war Claus Thomas über 20 Jahre für LaSalle Investment Management tätig und eignete sich umfassende Expertise im Bereich Separate Accounts an.



Des Weiteren wird Sigrid Duhamel zusätzlich zu ihrer aktuellen Position als CEO France zum Global CIO ernannt, Jean-Maxime Jouis, Head of Fund Management France, zukünftig auch als Global Head of Fund Management verantwortlich tätig und Xavier Mouette als European Senior Transaction Manager das Unternehmenswachstum verantworten, insbesondere in Spanien und den Benelux-Ländern. Sowohl Sigrid Duhamel als auch Claus Thomas berichten an Nathalie Charles, Global Head of Investment Management bei BNP Paribas Real Estate.