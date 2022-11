BNP Paribas REIM bestätigt Hamburger Hotelkauf von Benchmark

Käufer des Double-Brand-Hotel Kühnehöfe ist BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas REIM). Der Assetmanager hat den Kauf im Auftrag eines Fonds heute bestätigt. Benchmark hatte den Deal in Altona schon in der letzten Woche bekanntgegeben [wir berichteten], nicht bestätigt, war allerdings, wer auf der Verkäuferseite steht.

