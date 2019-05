BNP Dresden: Christian Lehmann baut Bereich Residential Investment auf

Christian Lehmann

Das Dresdner Büro von BNP Paribas Real Estate baut sein Team weiter aus und hat sein Leistungsspektrum um den Bereich Residential Investment erweitert. Am 1. Mai startete Christian Lehmann (35) als Associate Director Regional Residential Investment am Standort Dresden, um die Wohninvestment-Aktivitäten in der sächsischen Landeshauptstadt sowie in der Region weiter voranzutreiben. Gemeinsam mit seinen Kollegen wird er zudem die Präsenz des Immobiliendienstleisters im Raum Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen stärken und weiter ausbauen. Vor seinem Wechsel zu BNP Paribas Real Estate war der Immobilienwirt 10 Jahre bei der Ostsächsischen Sparkasse als Immobilienberater tätig. In den letzten Jahren war er dort insbesondere verantwortlich für den Aufbau und den Vertrieb von Neubauimmobilien und Wohn-Investments.

Dresden entwickelt sich seit Jahren sehr positiv und wächst vor allem durch die anhaltenden Wanderungsgewinne deutlich. Aus der Region zieht es immer mehr Menschen in die Stadt, die durch ihre renommierte Universität zudem Jahr für Jahr viele Studenten an die Elbe lockt. Die sehr gute wirtschaftliche Situation mit zahlreichen attraktiven Arbeitgebern und das hochwertige kulturelle Angebot sorgen dafür, dass Dresden mit seiner hohen Lebensqualität ein angesagtes und vielfältiges Oberzentrum darstellt. Auch der Wohnungsmarkt bietet mit der Mischung aus wunderschönen Altbauten, preiswerten und funktionalen Bestandsobjekten sowie modernen Neubauten ein breites Spektrum. Durch die zahlreichen Neubauvorhaben bleibt der Markt in Bewegung. Die Nachfrage richtet sich dabei nicht nur auf traditionell begehrte Stadtteile mit Elbnähe (Loschwitz, Striesen, Blasewitz), sondern auch auf zunehmend angesagte Stadteile wie Löbtau oder attraktive, grüne Lagen am Stadtrand.