BNP Paribas Real Estate vermittelt rund 1.200 m² in Köln

Gleich fünf Mietverträge in zwei Objekten vermittelte das Office Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate in Köln-Lindenthal.

.

In einem viergeschossigen Büro- und Wohnhaus wurden insgesamt vier Vermietungen abgeschlossen: 200 m² werden von einer Sports Consulting Firma im 3. OG bezogen, 510 m² sicherte sich eine Medienagentur im 2. OG, ein IT-Dienstleister mietete 190 m² im 1. OG und ein Kosmetikstudio bezieht neue Räume im EG. Das Objekt wurde im vergangenen Jahr an einen neuen Eigentümer verkauft, auch hier war BNP Paribas Real Estate beratend tätig. Im Anschluss wurden alle Flächen vollständig saniert.



Des Weiteren mietete ein Versicherungsunternehmen im Palais Lindenthal rund 160 m² Bürofläche. Das 1911 erbaute Gebäude am Stadtwaldgürtel 42 wurde in den 2000er Jahren im Rahmen einer umfangreichen Sanierung komplett neu konzipiert und das Dachgeschoss mit Terrassenflächen und einem Spitzboden aufgestockt.