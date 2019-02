BNP Paribas Real Estate erweitert sich im Großkundengeschäft

Tarek Walter

Berlin ist einer der dynamischsten Büromärkte in Deutschland mit einer ungebrochen hohen Nachfrage. Der Bereich Office Advisory von BNP Paribas Real Estate hat darauf reagiert und sein Berliner Team, das sich um die Betreuung von Großkunden mit Flächengesuchen ab 2.500 Quadratmeter kümmert, weiter verstärkt. Neu in dem mittlerweile fünfköpfigen Pool ist seit Anfang des Jahres Tarek Walter, Senior Consultant Office Advisory, der bereits seit über 10 Jahren im Bereich Office Advisory bei BNP Paribas Real Estate tätig ist. Das Unternehmen ist damit im Segment Bürovermietung für große Flächen führend in der Hauptstadt.

„Im Fokus unseres Berliner Office Advisory Teams für großflächige Gesuche steht aktuell ganz klar die Betreuung von Projekt- und Neubauentwicklungen, die im Moment die einzige Chance bieten, die angespannte Angebotssituation in der Hauptstadt zu entschärfen. Daher sind Investoren und Projektentwickler für uns die wichtigste Zielgruppe, mit denen wir es gemeinsam schaffen wollen, dem Markt wieder Flächen zuzuführen“, so Jan Dohrwardt, Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH und Berliner Niederlassungsleiter. Denn damit hat Berlin am meisten zu kämpfen: Der Leerstand hat sich innerhalb des letzten Jahres weiter stark auf nur noch 1,7 Prozent reduziert und speziell die modernen Flächen sind nur noch sehr begrenzt verfügbar. Parallel dazu hat die Bautätigkeit mit einem Anstieg von über 50 Prozent zwar erheblich zugenommen, dennoch dürfte sich eine kurzfristige Entlastung nicht einstellen, da noch nicht einmal ein Fünftel des verfügbaren Volumens im Laufe des Jahres 2019 bezugsfertig sein wird. „Mit unserem erweiterten Team möchten wir uns dieser schwierigen aber auch spannenden Herausforderung stellen“, so Jan Dohrwardt.