Prvatinvestor kauft Produktionsimmobilie in Sachsen

Im sächsischen Oberlungwitz bei Chemnitz wurde eine Industrieliegenschaft mit einer Gesamtfläche von rund 10.600 Quadratmetern, bestehend aus Produktions,- Lager- und Bürofläche verkauft. Der deutsche Automobilzulieferer Car Trim Holding GmbH veräußerte seinen ehemaligen Produktionsstandort in Stadtrandlage in der Hofer Straße 166 an einen regionalen Privatinvestor, der die bisher leer stehende Immobilie teils vermieten und teils selbst nutzen möchte. Die Industrial-Services-Berater von BNP Paribas Real Estate waren bei der Transaktion für den Verkäufer im Rahmen eines Exklusivauftrags tätig. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.