BNP Paribas gelingt Dreifachvermietung in Dresden

Der Büromarkt der sächsischen Landeshauptstadt kann sich über einen guten Jahresauftakt 2023 freuen. So vermittelte das Dresdner Office Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate bereits drei Mietvertragsabschlüsse innerhalb kurzer Zeit mit insgesamt knapp 800 m² Bürofläche.

.

Die Mütze & Schlegel Synergiekanzlei AG, eine Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft mit dem Fokus auf Entwicklung und Etablierung nachhaltiger Geschäftsmodelle, mietete knapp 350 m² in der Antonstraße 39 in der Dresdner City. Die neuen Büroräume wurden bereits im Januar bezogen, Eigentümer der Fläche ist Hansainvest Real Assets.



Gut 300 m² mietete die Otto Heil Immobilien GmbH & Co. KG in der Jägerstraße in der Dresdner Neustadt. Das Unternehmen bietet kaufmännische und technische Immobiliendienstleistungen im Property und Asset Management und ist in der Immobilienverwaltung Partner für Eigentümer und Ansprechpartner für Mieter. Der Umzug soll in Kürze erfolgen. Eigentümer des neuen Büros ist ein privater Investor.



Die Code Pixies GmbH, eine Beratungsagentur für Marketing, Kommunikation, Social Media, PR, Events und Grafik, hat Anfang des Jahres neue Büros in der Wigardstraße 21 bezogen. Das Unternehmen mietete gut 145 m², Eigentümer ist ein privater Investor.