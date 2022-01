BNP Paribas Cardif mietet 3.200 m² Bürofläche in Gerlingen

Die Gieag Immobilien AG verzeichnet bei seinem großflächigen Bürokomplex Gerlingen Work in Gerlingen bei Stuttgart einen weiteren Vermietungserfolg. Als langfristiger Mieter konnte BNP Paribas Cardif Deutschland, die internationale Versicherungsgesellschaft der französischen Bankengruppe BNP Paribas, gewonnen werden. Die vermieteten Büroflächen umfassen mehr als 3.200 m² im dritten Obergeschoss sowie im Staffelgeschoss des modernen Bürokomplexes in der Dieselstraße 5 in Gerlingen. Die Vermietung kam durch Unterstützung von BNP Paribas Real Estate zustande.

