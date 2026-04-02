BNP Paribas AM verkauft „Super-Seven“-Portfolio an Quantum

Ein großvolumiger Wohnimmobiliendeal spannt sich über mehrere deutsche Metropolen: BNP Paribas Asset Management hat ein Portfolio mit 532 Wohnungen und 10 Gewerbeeinheiten an Quantum Immobilien KVG veräußert. Hogan Lovells begleitete die Transaktion rechtlich. Die nahezu vollvermieteten Objekte liegen unter anderem in Berlin, Hamburg und Frankfurt.

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Das Portfolio, bestehend aus insgesamt 532 Wohn- und 10 Gewerbeeinheiten, umfasst sieben Liegenschaften in sechs deutschen Metropolregionen: Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt sowie Bad Homburg. Die Immobilien wurden zwischen 2008 und 2013 errichtet und verfügen über eine Gesamtmietfläche von rund 48.900 m², davon rund 47.600 m² Wohnfläche. Das Portfolio ist mit einem Vermietungsstand von rund 98 Prozent nahezu vollvermietet.



Quantum erwirbt die Immobilien im Rahmen eines Individualmandats für institutionelle Investoren. Die Transaktion fand im Rahmen eines Asset Deals statt. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



Hogan Lovells hat die Verkäuferin in allen Fragen rund um den Verkaufsprozess umfassend rechtlich beraten.