BNP managt SI-Centrum Stuttgart

BNP Paribas Real Estate Property Management wurde von Brookfield Properties das Mandat für das kaufmännische und technische Property Management für das SI-Centrum Stuttgart, das seit letzten Jahres zum Bestand von Brookfield gehört [wir berichteten] erteilt. Das seit 1994 bestehende Mixed-Use-Quartier bietet ein vielseitiges Angebot an Unterhaltung wie beispielsweise Musicals, ein Kino, ein Kasino, zwei Hotels, Restaurants sowie Sport- und Wellnessangebote. Das Centrum verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 125.000 m², liegt zentral zwischen der Stuttgarter Innenstadt und dem Flughafen und verfügt über eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Rund zwei Millionen Besucher pro Jahr nutzen das umfangreiche Angebot und die verschiedenen Erlebniswelten.

„Das SI-Centrum ist eine ideale Ergänzung zu unserem Hauptstandort, dem Potsdamer Platz in Berlin. Beide Quartiere bieten am jeweiligen Standort eine außergewöhnliche Nutzungsfülle und Publikumsfrequenz. Wir werden die Entwicklung an beiden Standorten in Zusammenarbeit mit etablierten und renommierten Partnern vorantreiben. Daher freut es uns sehr, dass BNP Paribas Real Estate nun die Verwaltung für das SI-Centrum Stuttgart übernommen hat“, ergänzt Karl L. Wambach, Senior Vice President von Brookfield Properties.