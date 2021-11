Das Preisgericht im Wettbewerbsverfahren EZ-Campus Plus – Städtebaulicher Wettbewerb für den Berliner Standort des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) vergab am Donnerstag den ersten Preis an den Entwurf des Architekturbüros HENN mit WES Landschaftsarchitektur. …

[…]