BMW mietet 22.200 m² im P3 Park Regenstauf

P3 Logistic Parks vermietet seinen Standort im bayrischen Regenstauf an die BMW Group. Der Mietvertrag für die rund 22.200 m² große Logistikfläche startet zum 1. Januar 2023. Der neue Standort liegt für den Automobilbauer optimal, das BMW Werk Regensburg liegt nur wenige Kilometer entfernt.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. P3 Logistic Parks GmbH Realogis Holding GmbH BREEAM BMW Regenstauf Aktivieren

Die hochmoderne Logistikimmobilie, ideal für Plug & Play-Logistik, umfasst rund 17.700 m² Hallenfläche und 4.500 m² Bürofläche und ist so konzipiert, dass sie ein professionelles Lagermanagement sowie eine Teilautomatisierung ermöglicht. Wie alle P3 Parks ist auch der Standort in Regenstauf umweltfreundlich konzipiert und mit einem BREEAM Zertifikat ausgezeichnet, wobei er kürzlich im Rahmen des BREEAM-In-Use-Programms die Note „Sehr gut“ erhielt. Er verfügt dabei etwa über hocheffiziente Wasser- und LED-Beleuchtungssysteme mit Bewegungssensoren, die den Wasser- und Stromverbrauch senken.



Die Immobilie in der Dr.-Pfannenstiel-Straße 12 wurde 2014 erbaut und Anfang 2020 von P3 als Teil des sogenannten Maximus-Portfolios erworben [wir berichteten]. Dieses umfasste 28 Logistikobjekte mit einer Gesamtfläche von rund 1.000.000 m² in strategisch wichtigen Logistikzentren innerhalb Europas und trug dazu bei, P3s Portfolio in Deutschland um 14 Immobilien deutlich auszubauen. „Der damalige Erwerb des Portfolios und damit auch des Standorts war ein Meilenstein für unsere Wachstumsstrategie für den deutschen Markt, die bis heute ihre volle Wirkung entfaltet.", freut sich P3 Deutschland-Chef Sönke Kewitz.



Beratend begleitet wurde der Mietvertrag von Markus Happerger, Abteilungsleiter der Realogis Immobilien Süddeutschland: „Wir sind sehr froh, dass wir mit der BMW Group ein bayerisches Unternehmen für diesen Standort gewinnen konnten. Die Immobilie von P3 punktet vor allem mit ihrer verkehrsgünstigen Lage und ihrer Flexibilität. Die Vermietung unterstreicht einmal mehr die Stärke des Logistik- und Wirtschaftsstandortes Bayern.“