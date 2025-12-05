BMW M bleibt Standort in Garching treu

Aroundtown hat erfolgreich eine langfristige Verlängerung eines bestehenden Mietvertrags mit BMW M abgeschlossen. Der Mietvertrag für die Bürofläche in der Gutenbergstraße 25 in Garching wurde langfristig verlängert. Die vermietete Fläche umfasst insgesamt etwa 5.000 m². Mit dieser Vertragsverlängerung bleibt die Immobilie vollständig vermietet.

.

Die Immobilie in der Gutenbergstraße 25 liegt in Garching, einem etablierten Technologie- und Forschungsstandort in direkter Nähe zur Technischen Universität München. Diese Lage macht sie besonders attraktiv für Unternehmen aus der Automobil- und Hightechbranche. Die langfristige Vertragsverlängerung von BMW M unterstreicht die Attraktivität des Standorts Garching für den Hightech-Sektor.