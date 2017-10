BMW erweitert sein Forschungszentrum

Es soll eine riesige „Ideenschmiede“ werden, in der die Weichen für die die Mobilität der Zukunft gestellt werden: Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer, Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und der Vorstandsvorsitzende der BMW AG Harald Krüger haben den symbolischen Grundstein für die Erweiterung des Forschungs- und Innovationszentrums (FIZ) des Autokonzerns im Münchener Norden gesetzt. In Milbertshofen/Am Hart soll bis 2050 ein Gebäudekomplex mit 157.000 m² Nutzfläche errichtet werden.

Der erste Bauabschnitt, für den der Grundstein gelegt wurde, ist mit einem Investitionsvolumen von 400 Millionen Euro veranschlagt. Ab 2019 sollen hier 5.000 Beschäftigte an der Hard- und Software der zukünftigen Fahrzeuge des Konzerns arbeiten, markttaugliche E-Autos entwickeln und die Perspektiven/Risiken/Chancen autonomen Fahrens ausloten. Das „FIZ Future“ wird in diesem Sinne eher als Campus denn als pure Bürofläche gestaltet: Mit offenen Räumen und Werkstätten, grünen Erholungsarealen und Sport-Angeboten.



Oberbürgermeister Dieter Reiter würdigte das BMW-Engagement als Bekenntnis und „Jobmotor“ für die bayerische Landeshauptstadt. Immerhin sollen bis 2050 in mehreren Ausbaustufen insgesamt 15.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Am Rande: Um die Anwohner nicht mehr als nötig durch die Bauarbeiten zu strapazieren, wird BMW eine eigene Betonmischanlage installieren – die dann einen Großteil des an- und abfahrenden LKW-Verkehrs überflüssig macht.