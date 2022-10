Die Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr (BMR) ist ab Frühjahr 2023 an einem neuen Standort in Essen erreichbar. Brockhoff Office vermittelte den Mietvertrag über 800 m² Bürofläche in der Kronprinzenstraße 30. Eigentümer des modernen Bürogebäudes ist die RWTÜV Grundstücksverwaltungs-GmbH, die selbst in dem Objekt ansässig ist.

[…]