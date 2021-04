BMO Real Estate Partners Germany kauft im Rahmen eines Forward-Deals eine Projektentwicklung auf einem rund 6.000 m² großen Grundstück in der Bremer Überseestadt von Justus Grosse. Wohnanlage wird nach Fertigstellung in den Spezial-AIF Best Value Wohnen II eingebracht.

Die Projektentwicklung mit...

Fotos: Justus Grosse Real Estate GmbH



[…]