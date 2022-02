BMO übernimmt Münchener Pasing Central von GEG

Die BMO Real Estate Partners Germany kauft für ein Sondervermögen das Wohn- und Geschäftshaus Pace – Pasing Central. Verkäufer des Münchener Gebäudekomplexes mit einer Gesamtmietfläche von 7.700 m² ist die GEG, die mit dem Quartierprojekt 2017 startete [wir berichteten]. Der Kaufpreis lag laut Marktberichten bei rund 80 Mio. Euro.

.

Die Immobilie Pace befindet sich in der Bäckerstraße 1–3 und verfügt über 3.440 m² Einzelhandels- und Gastronomieflächen, 3.310 m² Wohnfläche sowie 960 m² Büro- und Praxisfläche. In direkter Nähe zum ICE- und S-Bahnhof, zum Shoppingcenter Pasing Arkaden sowie unweit des Pasinger Marienplatzes und Viktualienmarktes gelegen, wurde das Gebäude zuletzt umfassend umstrukturiert. Hierzu gehört nicht nur die umfangreiche Sanierung des Bestandsgebäudes, sondern auch ein Neubau, welcher zum Ende des ersten Quartals 2022 fertiggestellt sein wird. Im Sommer vergangenen Jahres bezog die Münchner Bank ihren neuen Standort in der Immobilie [wir berichteten].



„Das Pace zeichnet sich durch eine exzellente Lage im dynamisch wachsenden Stadtteil Pasing aus. Das hier entstandene Quartier bietet sowohl urbane Lebensqualität als auch eine sehr gute Anbindung in die Münchner Innenstadt und ins Umland, welche sich durch die mittelfristig geplante Verlängerung der U Bahnlinie 5 nochmals verbessern wird“, sagt Thomas Hübner, Head of Investment bei BMO. „Aufgrund ihres Standortes und ihrer vielseitigen Mischnutzung bietet die Immobilie ein langfristig hohes Wertschöpfungspotenzial.“ Im Herbst vergangenen Jahres hatte das Immobilienunternehmen eine Mixed-Use-Immobilie in Berlin-Neukölln erworben [wir berichteten].



Während des gesamten Vermittlungsprozesses waren sowohl BNP Paribas Real Estate als auch Colliers International für Käufer- und Verkäuferseite beratend tätig. Rechtlich wurde die Transaktion durch Jebens Mensching und technisch durch Kroll Reag begleitet. Als Kapitalverwaltungsgesellschaft fungiert Hansainvest.