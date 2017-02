BMO schließt Übernahme in Mannheim ab

BMO Real Estate Partners Deutschland hat den im Juli verkündign Ankauf des Stadtquartiers Q6 Q7 in Mannheim abgeschlossen und damit eine der größten Transaktionen, die im Jahr 2016 im sehr umkämpften deutschen Immobilienmarkt vollzogen wurden, unter Dach und Fach gebracht. Nach der endgültigen Fertigstellung des neu geschaffenen Quartiers in der Mannheimer Innenstadt erfolgte der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten vom Projektentwickler und Verkäufer Diringer & Scheidel an einen von BMO Real Estate Partners Deutschland verwalteten und Immobilien-Spezial-AIF, in den fünf institutionelle Investoren investiert sind.

Der Ankauf des Stadtquartiers in der Heildelberger Straße fand off market im Rahmen eines Club Deals statt [BMO kauft 60.000 m² großes Stadtquartier in Mannheim]. „Nicht nur das Q6 Q7 selbst ist etwas sehr Besonderes, sondern auch die Transaktion. Schließlich ist dies der erste Club Deal, den wir als Team hier umgesetzt haben und zugleich der größte Ankauf in unserer Unternehmensgeschichte", erklärte Iris Schöberl, Managing Director Germany und Head of Institutional Clients von BMO Real Estate Partners Deutschland.





Das Mannheimer Stadtquartier Q6 Q7 in der sogenannten Fressgass.



Das gemischt genutzte Stadtquartier Q 6 Q 7 liegt in 1A-Lage in der Mannheimer Innenstadt. Es wurde Ende September 2016 nach mehrjähriger Bauzeit feierlich der Öffentlichkeit übergeben [Mannheim: Shoppingcenter Q6/Q7 hat eröffnet]. Das Zentrum des Quartiers mit rund 60.000 m² Gesamtmietfläche ist ein Shopping Center. Darüber hinaus gehören ein Vier-Sterne-Hotel, Büros, Arztpraxen, verschiedene gastronomische Einrichtungen und 85 - bereits zum Großteil vermietete - Wohnungen zum Quartier. Der Start von Q6 Q7 war sehr erfolgreich: Schon in den ersten Tagen nach der Eröffnung strömten mehr als 320.000 Besucher in das Quartier. Der Erfolg spiegelt sich auch im Vermietungsstand der Einzelhandels- und Gastro-Flächen wider, der Ende 2016 bei bereits 94 Prozent lag. Zu den neuen Mietern des Shopping Centers zählen internationale Marken wie WMF und Swatch Group sowie die Textilunternehmen Wellensteyn und Adidas.